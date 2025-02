José Mourinho se paie Mauro Icardi !

La situation semble toujours tendue en Süper Lig. Alors que l’arbitrage est au centre des polémiques depuis plusieurs semaines, ce sont désormais les acteurs du football turc qui se prennent le bec hors des terrains. Il y a quelque jours, Mauro Icardi avait répondu à José Mourinho, qui avait partagé la photo d’une main de Davinson Sanchez dans la surface, accompagnée du message : « coupe du monde de handball. » L’’avant-centre avait répondu au Portugais, par une photo également, sur laquelle on pouvait lire : « The Crying One », en référence au surnom de l’ancien technicien du Real Madrid.

Et visiblement, le double vainqueur de la Ligue des Champions ne veut pas lâcher le morceau. Présent en conférence de presse à la veille du match de Ligue Europa contre Anderlecht, José Mourinho a été interrogé sur la réponse de l’ancien joueur du PSG. Et il en a évidemment profité : « je suis sûr que je suis un 'Special One’, pas le 'Special One’. Avec 25 ans de carrière et 26 titres, ma carrière ne se définit pas par un seul match. En ce qui concerne les commentaires et les publications d’Icardi… Icardi est un GOAT (chèvre) et je refuse de commenter les paroles d’une chèvre. C’est trop grand, je ne commente pas. » Des paroles probablement pleines d’ironie, GOAT faisant ici sûrement référence davantage à l’animal, qu’à l’appellation « Greatest Of All Time ».