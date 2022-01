FIFA-The Best 2021 : Robert Lewandowski réagit au vote de Lionel Messi

Hier, Robert Lewandowski a remporté le trophée du joueur de l’année de la FIFA. Une récompense en guise de maigre consolation après son nouvel échec au Ballon d’Or. À cette occasion, Lionel Messi avait d’ailleurs déclaré que l’attaquant du Bayern Munich méritait cette prestigieuse récompense.

Cependant, la Pulga n’a pas donné sa voix au Polonais au moment d’élire le vainqueur de FIFA-The Best. L’Argentin a en effet voté pour Neymar, Mbappé et Benzema. Un vote qu’a commenté Lewandowski. « Quand vous voyez ce qu'il a dit au Ballon d'Or, c'étaient de belles paroles et c'était très gentil de sa part. Concernant son vote, vous devez lui demander. C'était sa décision et je dois respecter ça. Je n'ai pas à être en colère contre lui », a-t-il déclaré en conférence de presse.