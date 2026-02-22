Menu Rechercher
Barça : l’Arabie saoudite frappe fort pour séduire Marc Casadó

Formé au centre de formation du Barça, Marc Casadó traverse une saison délicate. Privé de sa place de titulaire qu’il occupait la saison dernière, il a vu son temps de jeu réduit à un peu plus de 1 100 minutes en 25 rencontres, sans marquer et avec seulement une passe décisive. Malgré cette baisse de régime, Casadó reste un joueur clé du Barça, notamment grâce à ses performances passées en Liga, en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne, et continue d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens et notamment saoudiens.

L’Arabie Saoudite, via son fonds souverain PIF, serait prête à investir massivement pour séduire le Barça et son milieu de terrain, avec une offre estimée à 40 millions d’euros. Cette stratégie vise à attirer de jeunes talents prometteurs plutôt que de simples stars confirmées, à l’image de Gabri Veiga. Si le transfert se concrétisait, le futur de Casadó pourrait s’écrire loin de la Catalogne, malgré son désir affiché de réussir au Barça. Affaire à suivre…

