Ligue 2 : Saint-Etienne évite le pire contre Nîmes

Battus d'entrée pour leur arrivée en Ligue 2 par Dijon (1-2), l'AS Saint-Etienne devait se ressaisir pour sa première de la saison dans un Geoffroy-Guichard à huis-clos. Et tout avait mal démarré pour les Verts, qui, malgré une bonne domination en début de match, ont concédé l'ouverture du score après un joli contre, conclu par Thomasen (1-0, 32e).

Mais quelques minutes plus tard, à la suite d'un penalty accordé après une main de Poulain, Krasso pouvait inscrire son premier but de la saison et égaliser (1-1, 45e). L'ASSE a ensuite tenu le coup jusqu'au bout, mais reste à la recherche de son premier succès en Ligue 2. Les Stéphanois devront faire mieux à Quevilly-Rouen, alors que Nîmes va recevoir Rodez.