L’étonnante analyse de Kylian Mbappé sur le futur Ballon d’Or

Kylian Mbappé ne l’a jamais caché, il a fait du Ballon d’Or l’un des objectifs de sa carrière avec la Ligue des Champions. Après avoir terminé à la 6e place l’an passé, l’attaquant du Real Madrid de 26 ans voudra forcément faire mieux cette saison. S’il parait encore prématuré de fixer un favori malgré les performances de haute volée de Raphinha et d’Ousmane Dembélé notamment, nul doute que Kyks voudra faire bonne figure.

La suite après cette publicité

Interrogé par le Parisien sur la capacité d’Ousmane Dembélé à venir le concurrencer dans la quête du plus prestigieux des prix individuels, le champion du monde 2018 s’est livré à une étonnante analyse du trophée crée par France Football. «Qu’est-ce qu’un joueur Ballon d’Or ? Rodri, c’est un joueur Ballon d’Or pour vous ? Pour moi à la base, ce n’en était pas un, je pensais que le Ballon d’Or reviendrait à Vinicius mais au final, c’est Rodri qui l’a eu. Si je vous avais dit ça trois mois avant, vous m’auriez dit : "Mais qu’est-ce que tu racontes ?" Aujourd’hui, on ne sait pas vers qui penche le Ballon d’Or, si ce n’est qu’il ne faut exclure personne.» Nul doute que l’épilogue de la Ligue des Champions devrait nous permettre d’en savoir un peu plus sur le futur lauréat…