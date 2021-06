OL : Peter Bosz planche déjà sur le mercato

La suite après cette publicité

Nommé entraîneur de l'OL samedi, Petez Bosz a été présenté dimanche à la presse. Ce mardi, le technicien néerlandais a accordé sa première interview à RMC Sport. L'occasion d'évoquer sa fierté de prendre les commandes de l'Olympique Lyonnais et d'exposer sa philosophie de jeu. L'ancien coach de l'Ajax a également été questionné sur le mercato, lui qui devrait arriver à Lyon le 20 juin. Bosz échange déjà sur le sujet avec Juninho comme il l'a expliqué.

«Ça fait une semaine qu'on est en contact. C'est trop tôt pour dire quelque chose là-dessus. Je suis en contact avec Juninho. On parle des joueurs, de ceux qui sont prêtés et de ceux qui pourraient nous rejoindre à Lyon. Je suis en contact presque tous les jours avec les dirigeants. Concernant le mercato, c'est encore trop tôt pour en parler. Je connais les joueurs». Et nul doute qu'il aura son mot à dire lui qui a rappelé qu'il voulait une équipe offensive et attractive.