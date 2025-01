OM : Roberto De Zerbi en rajoute une couche sur l’arbitrage !

« On va parler de football, je ne veux pas polémiquer. Il faut parler du match. On a perdu deux points, on méritait plus de choses. On doit se préparer contre Nice. J’étais fier parce qu’on a eu des blessures cette semaine, mais on aurait dû gagner le match. Strasbourg a bien joué, le style était clair, mais avec les problèmes qu’on a eus, c’était un beau match, on méritait la victoire ». Tels étaient les propos de Roberto de Zerbi, entraîneur de l’OM, devant les caméras de DAZN après ce match nul face à Strasbourg ce dimanche soir.

Avant, Leonardo Balerdi et Pablo Longoria s’en étaient pris à l’arbitrage de Bastien Dechepy, avec de possibles penaltys sur Rowe (83e) et Hojbjerg (90e+4). Le président phocéen a été particulièrement virulent : « ça fait trop. Sur trop de matchs, je ne sais pas ce que l’on cherche, si on cherche à pénaliser. Si on se montre critique sur l’arbitrage, on cherche à nous pénaliser encore plus. Je ne comprends pas, il faut dire basta. Je ne me victimise pas ». Et si l’entraîneur italien avait été assez mesuré lors de sa première intervention, il a dégoupillé en conférence de presse.

De Zerbi l’a mauvaise

« Avez-vous vu les statistiques de ce match ? Oui, on méritait de gagner, on est devant dans plein de domaines, on a trois ou quatre fois plus d’expected goals que Strasbourg », a d’abord lancé le tacticien transalpin, avant de confirmer qu’il est tout à fait d’accord avec son président sur l’arbitrage: « pourquoi je ne devrais pas l’être ? Depuis que je suis en France, je vois des choses que je ne comprends pas toujours et ça ne concerne pas seulement l’OM. Peut-être parce que je suis italien…»

« Je suis venu à l’OM parce qu’il s’agit du plus grand club français. Je respecte tout le monde mais les médias devraient également prendre position parfois », a ajouté le coach, particulièrement contrarié, incitant donc les médias à pointer du doigt les erreurs d’arbitrage. Il a aussi précisé qu’il n’était pas forcément énervé contre son staff ou contre ses joueurs malgré les images montrées en fin de partie : « je n’étais pas énervé contre les joueurs ou mon staff mais simplement parce que mon message n’était pas passé ». C’est plutôt clair.