MU-BvB : Jadon Sancho brise le silence

Jadon Sancho (20 ans) est un homme pressé. Voici maintenant quelques saisons qu'il explose du côté du Borussia Dortmund, en Allemagne. Des prestations qui lui ont valu l'intérêt de très grands clubs européens, notamment Manchester United. L'été dernier, on pensait même l'international anglais tout proche de rejoindre Ole Gunnar Solskjaer du côté des Red Devils avant que, finalement, le deal, estimé aux alentours de 100 millions d'euros, capote.

Alors, forcément, son début de saison a été compliqué (6 buts dont 2 penalties et 8 passes décisives). S'il revient bien ces derniers temps avec un sublime but contre Wolfsbourg au bout du temps règlementaire et une autre réalisation ce week-end contre le RB Leipzig, l'un des hommes forts du BvB a eu beaucoup de mal. « De toute évidence, cette saison a été très difficile pour moi personnellement. Alors quand je savais que j'allais partir, je me suis concentré sur mon jeu et je suis devenu impatient de partir », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le Manchester Evening News.

Terzic a beaucoup parlé avec lui

Mais maintenant, il semble que Sancho ait retrouvé tout son mental et son envie de réussir dans la Ruhr : « je travaille dur tous les jours à l'entraînement et, sur le terrain, donc je suis juste heureux de marquer mes buts et de donner des passes décisives ». Edin Terzic, le remplaçant de Lucien Favre sur le banc des pensionnaires du Signal Iduna Park, a retrouvé un homme blessé avec qui il a beaucoup discuté pour essayer de le remettre d'aplomb.

« Nous avons beaucoup parlé, mais Jadon a toujours fait de son mieux ces dernières semaines et ces derniers mois, mais parfois c'est comme ça », a expliqué le coach. Nul doute que si ses prestations continuent sur cette lancée, Manchester United ou un autre grand club européen viendra rapidement toquer à la porte du Borussia Dortmund pour Jadon Sancho, dont le contrat se terminera le 30 juin 2022.