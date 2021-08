Le double coup fou à 63 M€ d'Arsenal, l'incroyable promesse de Romelu Lukaku à Chelsea

La suite après cette publicité

Un double coup à 63 M€ pour Arsenal

Après les 50 M€ lâchés pour recruter Ben White à Brighton, Arsenal continue de dépenser à tout-va. Selon le Daily Star ou encore le Daily Mirror, les Gunners, battus lors de la 1ere journée de Premier League à Brentford (0-2), vont réaliser un double coup à 63 M€ dans les prochains jours. Le premier joueur à être recruté devrait être Martin Odegaard, milieu offensif du Real Madrid. Le Norvégien, prêté la saison passée déjà au club londonien, va revenir chez les Gunners contre la somme de 30 M€. Les médias espagnols parlent même de bonus pouvant faire monter l'opération entre 40 et 50 M€. Enfin, l'autre recrue d'Arsenal devrait s'appeler Aaron Ramsdale, gardien de Sheffield Utd et pour qui Mikel Arteta et sa direction devraient lâcher 33 M€. Ça nous fait un mercato à quasiment 100 M€ pour Arsenal !

Lukaku promet de rester «à vie»

Présenté en grande pompe à Stamford Bridge hier, Romelu Lukaku a hérité du numéro 9 pour son arrivée à Chelsea. L'attaquant belge, recruté pour 115 M€, suscite de grosses attentes de la part des médias et des supporters. Et lors de sa conférence de presse, l'ancien buteur de l'Inter s'est lâché. Comme le rapporte le Daily Mail, il a promis aux fans de rester désormais «à vie» du côté de Stamford Bridge ! Rien que ça. Le Belge «veut terminer sa carrière» à Chelsea. De bon augure pour les fans des Blues qui récupèrent un des meilleurs attaquants du monde. Mais ils doivent se souvenir avant de gober les paroles de Lukaku que ce dernier avait annoncé en juin qu'il restait à l'Inter. La suite on la connaît.

City doit vendre avant d'acheter Kane

Feuilleton Harry Kane, épisode 312. Ce matin, The Times nous dévoile la condition afin que l'international anglais débarque enfin du côté de Manchester City. Et ce ne sera pas une mince affaire. Selon le sérieux journal anglais, les Citizens doivent vendre avant d'acheter le buteur de Tottenham. Deux hommes sont principalement dans le viseur des Skyblues : Aymeric Laporte et Bernardo Silva. Mais pour le moment, rien de concret ne serait arrivé pour eux sur la table des dirigeants de Manchester City. Tout ce petit monde va cependant devoir sérieusement s'activer : nous sommes à 12 jours de la clôture du marché des transferts estival 2021.