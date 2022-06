Angleterre-Italie : les notes du match

L'Angleterre et l'Italie s'affrontaient lors de la troisième journée de la Ligue des Nations pour un remake de la finale du dernier Euro dans cette Ligue A. L'Angleterre, dernière de la poule au coup d'envoi, n'avait toujours pas gagné le moindre match depuis le début de cette nouvelle édition. À domicile, dans le Molineux Stadium de Wolverhampton à huis clos et donc devant la présence de 3000 enfants invités pour remplir les tribunes, la formation anglaise se présentait avec une équipe plutôt séduisante sur le plan offensif. Tammy Abraham était préféré à Harry Kane devant. Il était accompagné de Raheem Sterling et de Jack Grealish notamment. Côté italien, Roberto Mancini décidait de faire une nouvelle fois confiance à Gianluca Scamacca, piste sérieuse du PSG, sur le front de l'attaque. Le jeune attaquant de 23 ans était épaulé par Pelligrini et Pessina. Dans un match assez plaisant, les deux équipes montraient un beau visage et il fallait par exemple des parades monstrueuses de Ramsdale devant Pessina pour que le score ne bouge pas. L'Angleterre, elle, faisait preuve de trop de maladresses devant le but pour inquiéter Donnarumma.

Au retour des vestiaires, l'Angleterre revenait avec de meilleures intentions, mais avec toujours autant d'imprécisions dans le dernier geste, à l'image de Raheem Sterling qui, comme face à l'OL en Ligue des champions en 2020, ratait un but tout fait alors que le but était vide. Sur un bon centre de Reece James, l'attaquant de City envoyait le ballon au-dessus du but alors qu'il était pourtant tout seul. La seule occasion intéressante ce second acte puisque les 22 acteurs baissaient clairement en intensité par la suite. Malgré les quelques changements, rien ne se passait et les deux équipes se quittaient très logiquement sur un match nul. Au classement dans cette Ligue A, l'Italie reste première de sa poule alors que l'Angleterre est toujours dernière après 3 journées, avec aucune victoire au compteur.

L'homme du match : Gatti (7) : le défenseur central de la Juventus, prêté cette saison en Serie B à Frosinone, fêtait sa première sélection avec l'Italie et a été plutôt bon. Dur sur l'homme, notamment dans les duels aériens, il était averti au retour des vestiaires (48e). Réalisant également plusieurs interceptions et dégagements décisifs, il a surement marqué des points dans l'esprit de Roberto Mancini.

Angleterre

Ramsdale (6) : un excellent arrêt devant Tonali à bout portant (25e) et une belle claquette devant Frattesi (45e). En revanche, sa relance complètement ratée a failli coûter cher aux siens (46e). Pour le reste, il n'a pas eu besoin de plus se déployer.

James (6) : titularisé pour la première fois lors de ce rassemblement, Reece James a montré de bonnes choses sur son aile. Disponible, le joueur de Chelsea a pu se montrer offensivement et a distribué quelques centres intéressants. Il était tout proche de délivrer une passe décisive, mais Sterling se manquait entièrement (52e). Défensivement, il n'a pas vraiment eu trop de mal à contenir une attaque italienne en panne. Reece James a gagné des points à un poste où la concurrence ne manque pas.

Maguire (5) : cette rencontre face à l'Italie est loin d'être la plus difficile pour lui. Et le défenseur contesté de Manchester United a été très propre dans ses duels et n'a pas laissé de cadeau à l'attaque bleue. En revanche, sa technique reste à désirer à l'image de ce changement d'aile directement en six mètres (64e).

Tomori (5) : le Champion d'Italie a tenu son rang et s'est montré assez complémentaire avec Maguire. Même s'il ne peut être réellement jugé sur cette opposition soporifique, sa titularisation lui a surement fait gagner quelques points dans la rotation avant le Mondial 2022. Remplacé par Guéhi (88e) , qui a pu toucher quelques ballons.

Trippier (5) : à l'instar de son pendant droit, Trippier n'a pas été à la hauteur des attentes. Décevant offensivement, il n'a quasiment pas créé de danger. En revanche, il a tout de même été sérieux sur le plan défensif et a embêté Pellegrini (65e).

Ward-Prowse (3) : alors qu'il n'avait pas disputé la moindre minute depuis sa convocation, le milieu de terrain de Southampton était aligné d'entrée face à la Squadra Azzura. Sa présence n'a pas été concrètement bénéfique et il a semblé rapidement en manque de jus.

Rice (5) : en ce mois de sélection nationale, ce n'est plus le même Declan Rice que l'on a l'habitude de voir avec West Ham. À l'instar des deux premiers matches contre la Hongrie (0-1) et l'Allemagne (1-1), le milieu de terrain s'est montré très timide. Une frappe lointaine à signaler (18e). Défensivement, il a tout de même fait le boulot en empêchant Scamacca et Frattesi de créer du danger. Remplacé par Phillips (64e) .

Mount (4) : il s'offre la plus belle occasion de la partie en s'offrant une frappe lointaine déviée sur la barre transversale de Donnarumma (8e). Par la suite, le milieu offensif de Chelsea a beaucoup moins été dangereux et s'est confronté au bloc italien. Pour sa troisième titularisation en trois matches, Mount reste décevant en ce mois de juin. Remplacé par Bowen (64e) , auteur d'une entrée timide.

Sterling (4) : il est au départ de l'action sur la transversale trouvée par Mount (8e), avant de rater une énorme occasion en seconde période (52e). L'attaquant de Manchester City a été le joueur le plus recherché par ses partenaires, mais il n'a pu trouer le bloc italien et a particulièrement été embété par Gatti tout au long de la rencontre. Un match très brouillon et l'entrée de Saka (62e) n'a pas été mieux non plus.

Abraham (4) : profitant d'une belle boulette de Donnarumma, Abraham avait le but ouvert, mais manquait de précision et ratait le cadre (5e). Puis, la partie a été compliquée pour le buteur de la Roma qui n'a plus eu d'occasion à se procurer. Sa vitesse et son jeu de tête n'ont pas inquiété la défense italienne. Remplacé par Kane (64e) , qui s'est tout de suite montré plus offensif.

Grealish (3) : quelle déception. Aligné par Southgate sur le côté droit, l'attaquant de Man City n'aura clairement pas eu l'impact que l'on pouvait attendre. Sa technique n'aura pas vraiment été efficace face aux Italiens et il n'a même pas pu se procurer la moindre frappe dangereuse. On l'a même senti frustré en fin de partie.

Italie