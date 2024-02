EdF (F) : Hervé Renard compare les féminines espagnoles au grand Barça

La marche était trop haute pour l’équipe de France féminine hier soir contre l’Espagne en finale de Ligue des Nations. Face aux championnes du monde en titre, les Bleues n’ont pas été à la hauteur de l’événement à Séville (2-0). Avec aucun tir cadré et laissant le ballon à son adversaire, elles n’ont jamais réussi à créer le danger face à une défense espagnole solide. En conférence de presse d’après-match, Hervé Renard s’est dit impressionné par l’équipe d’Aitana Bonmati, la Ballon d’Or.

La suite après cette publicité

« J’ai eu la chance de jouer contre l’Espagne en 2018 avec le Maroc, avec un milieu de terrain avec Iniesta et Busquets et je ressens la même chose aujourd’hui. L’Espagne avait beaucoup d’intensité à jouer, mais aussi beaucoup d’agressivité à voler. Nous en avions huit dans la surface en défense et deux en attaque et ils ont porté le score à 2-0. Le Barça compte de nombreux joueurs espagnols et Lyon compte de nombreux joueurs étrangers. La formation du FC Barcelone est, quelque part, incomparable. C’est une école de football exceptionnelle. Avec une philosophie de jeu et surtout une technique individuelle pour chaque joueuse qui est magnifique et, je pense, très difficile à égaler dans le monde » a comparé le sélectionneur des Bleues.