LdC : Adil Rami voit très grand pour le PSG

Avec le Barça au menu en 1/4 de finale de Ligue des Champions, le PSG va devoir employer les grands moyens pour tenter de rallier le dernier carré. Mais pour Adil Rami, difficile d’imaginer une autre issue qu’une qualification des joueurs de Luis Enrique, pour qui il voit d’ailleurs très grand.

«Pour Paris, j’estime que les meilleures équipes sont de l’autre côté du tableau et elles vont se taper entre elles. Le Barça, c’est dur de dire ça, mais ce n’est pas le Barça que je jouais avec Valence et qui nous massacrait, sourit-il dans un entretien à Tnt Sport. Le PSG va aller au bout. C’est dur (rires) mais, oui, ils vont aller au bout.» Pour rappel, le vainqueur de la confrontation entre le PSG et le Barça défiera celui de l’autre duel opposant l’Atlético de Madrid et Dortmund.