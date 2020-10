Facundo Pellistri explique pourquoi il a choisi Manchester United plutôt que l'OL

La suite après cette publicité

Longtemps l’Olympique Lyonnais a cru pouvoir recruter le phénomène uruguayen Facundo Pellistri. Le Peñarol et l'OL s'étaient même mis d'accord pour un transfert estimé à 5 M€ + 2 M€ de bonus. Le joueur uruguayen aurait même dû signer un contrat de cinq ans avec Lyon. Juninho, le directeur sportif lyonnais, et le président du club rhodanien, Jean-Michel Aulas assuraient alors que l’affaire était en bonne voie… Avant de voir arriver Manchester United dans le dossier qui a finalement raflé la mise pour une dizaine de millions d’euros.

Le joueur était resté relativement muet depuis son arrivée à Manchester United. Interrogé par le média uruguayen Telemundo, le jeune prodige de 18 ans, qui bénéficie par ailleurs d’un passeport italien, s’est livré à quelques confidences sur la façon dont il a choisi le club anglais plutôt que le club rhodanien. Et à l’écouter, c’est son amour de la Premier League qui a fait pencher la balance pour les Red Devils. «Il y a eu beaucoup de discussions à propos de deux transferts potentiels. D'abord Lyon, puis Manchester United et je suis très content d'avoir saisi cette opportunité. La Premier League est un championnat que j'ai toujours suivi avec mes parents, voir y évoluer de grandes équipes. Je n’aurais jamais pensé imaginer qu'on pourrait y évoluer un jour.»

Facundo Pellistri a hâte d’en découdre en Premier League

Pellistri vit un rêve éveillé, lui qui a fait ses débuts en pro il y a moins d’un an. «C’est incroyable. C'était inimaginable pour moi de jouer en première division avec Peñarol il y a de cela un an seulement et maintenant de le faire avec Manchester United. Je n'aurais jamais pu rêver d'une chose comme ça et c'est quelque chose de très émouvant pour moi et ma famille.» Alors qu’il aurait pu rejoindre l’OL, un club où il aurait sans doute eu sa chance plus rapidement, le jeune uruguayen va devoir faire face à une concurrence féroce et devoir s’adapter au rythme très soutenu du championnat anglais.

Une situation qui n’inquiète guère le jeune Facundo Pellistri sûr de son talent et de ses qualités. «Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure, de voir si le rythme imposé est aussi intense qu'on le dit.» Reste désormais à joindre la parole aux actes.