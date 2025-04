Aston Villa : Marco Asensio rate deux penaltys face à Southampton

Après sa défaite au match aller face au PSG en Ligue des Champions (1-3), Aston Villa affrontait Southampton en Premier League. La formation d’Unai Emery a assuré une précieuse victoire 2-0 non sans mal. Et si Watkins a notamment marqué un but magnifique, l’ancien parisien Marco Asensio s’est illustré dans cette rencontre. Et pas de manière positive.

L’international espagnol a manqué deux penaltys dans cette rencontre. Les deux ont été arrêtés par le portier des Saints. Heureusement sans conséquence. Un fait assez rare pour être souligné et qui ne devrait pas l’aider à faire le plein de confiance.