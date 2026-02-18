LdC : Newcastle surclasse Qarabağ grâce à un grand Gordon

Petit Poucet de ces barrages de Ligue des Champions, le Qarabağ FK recevait Newcastle pour ce 16e de finale aller. Sur le papier, l’affiche semblait déséquilibrée, malgré la belle phase de ligue réalisée par le club azerbaïdjanais, 22e et devant des équipes comme l’OM, Benfica ou encore Naples. Mais très vite, les Magpies ont imposé leur loi. Dès la 3e minute, Anthony Gordon ouvrait le score sur une ouverture de Burn, avant que Malick Thiaw, ancien défenseur de l’AC Milan, ne double la mise de la tête sur un centre parfaitement frappé par Trippier 5e minutes plus tard.

Intenable, Gordon a ensuite enfilé le costume de bourreau avec trois nouveaux buts (32e, 33e, 45e), dont deux penalties, pour s’offrir un quadruplé en une seule mi-temps et porter le score à 0-5 à la pause. Toutefois, à noter que Trippier tirer le second penalty… Le latéral de droit est rentré aux vestiaires assez énervé envers son coéquipier. Logiquement dominateur, Newcastle a levé le pied après la pause, laissant Qarabağ sauver l’honneur grâce à Cafarguliyev (1-5, 54e). Mais les Anglais ont repris leur marche en avant en fin de match : entré à la 68e minute, Jacob Murphy s’est invité à la fête en inscrivant le 6e but (72e). Avec ce succès très large à l’extérieur, les Magpies ont déjà un pied et demi en huitièmes de finale avant le match retour, prévu mardi prochain à St James’ Park, où la qualification semble quasiment acquise.