Qualifs CdM 2026 : l’Allemagne nouveau leader, la Belgique première de son groupe, la Suède presque éliminée

Ce lundi, les qualifications à la prochaine Coupe du monde se poursuivaient. Alors que l’identité de plusieurs qualifiés était révélée dans la zone Afrique, certaines nations européennes pouvaient s’avancer encore plus vers la qualification. C’était notamment le cas de l’Allemagne dans le groupe A. Aux prises avec l’Irlande du Nord et la Slovaquie (6 points chacun), la Mannschaft pouvait s’emparer de la première place en cas de succès chez les premiers cités. Largement supérieurs à leurs adversaires, les hommes de Julian Nagelsmann ont ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à Nick Woltemade (0-1, 31e).

La suite après cette publicité

En seconde période, les Allemands n’ont pas tremblé et auraient même pu doubler la mise sans le manque de justesse d’Adeyemi (49e) et Gnabry (70e). Premier de son groupe, l’Allemagne est à égalité de points avec la Slovaquie. A domicile face à un Luxembourg en grande difficulté, les Slovaques n’ont pas tremblé et se sont facilement imposés grâce à des buts d’Obert et Schranz (2-0).

La Suède dit presque adieu au Mondial, l’Ukraine s’accroche à la France

Dans le groupe de l’équipe de France, l’Ukraine continue de s’accrocher. Mieux encore, les Ukrainiens ont profité du nul des Bleus en Islande pour revenir à trois points en s’imposant face à l’Azerbaïdjan. Ouvrant le score grâce à Gutsulyak, les Ukrainiens se sont fait une frayeur avec l’égalisation adverse sur un but de Mykolenko contre son camp juste avant la pause (1-1, 45+3e). Au retour des vestiaires, l’ancien Marseillais Ruslan Malinovskyi a permis à l’Ukraine d’aller chercher la victoire à la 64e minute de jeu.

La suite après cette publicité

Dans le groupe J, la Belgique s’est imposée au Pays de Galles et a repris la première place de son groupe. Kevin De Bruyne s’est notamment illustré avec un doublé sur penalty pour faire la différence face à des Gallois valeureux jusqu’à la dernière minute (2-4). De son côté, la Macédoine du Nord a accroché le nul face au Kazakhstan et reste à un point de retard des Diables Rouges. Dans le groupe B, la Suède n’ira pas au Mondial sauf énorme rebondissement après sa nouvelle défaite face au Kosovo (0-1). Dans le même groupe, la Slovénie a accroché la Suisse, première de sa poule (0-0).

Les résultats de 20h45 :

Groupe A

Irlande du Nord 0-1 Allemagne : Woltemade (31e)

Slovaquie 2-0 Luxembourg : Obert (55e), Schranz (72e)

Groupe B

Suède 0-1 Kosovo : Asllani (32e)

Slovénie 0-0 Suisse

Groupe D

Islande 2-2 France : Palsson (39e), Hlynsson (70e) / Nkunku (63e), Mateta (69e)

Ukraine 2-1 Azerbaïdjan : Gutsulyak (30e), Malinovskyi (64e) / Mykolenko (45+3e, csc)

Groupe J

Pays de Galles 2-4 Belgique : Rodon (8e), Broadhead (89e) / De Bruyne (18e, 76e), Meunier (24e), Trossard (90e)

Macédoine du Nord 1-1 Kazakhstan : Bardhi (74e) / Karaman (54e)