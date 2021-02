MU : Ole Gunnar Solskjaer va discuter avec Cavani

Après son départ libre du PSG cet été, Edinson Cavani a parfaitement su rebondir du côté de Manchester United. Cette saison, l’attaquant uruguayen fait du bien à son équipe et a réussi à s’intégrer dans le dispositif d'Ole Gunnar Solskjaer. Arrivé pour une saison (avec la possibilité d’une année supplémentaire), Edinson Cavani doit déjà discuter de son avenir.

Un avenir qui devrait visiblement être du côté des Reds Devils où son entraîneur semble impressionné par ses qualités. « Il m’a impressionné et il s’est vraiment bien intégré dans le groupe. Nous allons nous asseoir avec lui et lui parler dans un proche avenir, bien sûr, pour voir ses plans et nos plans. Nous sommes très heureux de ce qu'il fait », a déclaré le technicien norvégien en conférence de presse. Cette saison, l'ancien du PSG a inscrit 7 buts en 24 matches.