JT Foot Mercato : West Ham multiplie les pistes extravagantes pour son milieu

Le nouveau Declan Rice

West Ham a réalisé une belle vente cet été en cédant Declan Rice à Arsenal pour 116 millions d’euros plus 6 de bonus. Ce départ a bien renfloué les caisses, mais il faut maintenant combler la perte d’un cadre d’envergure au milieu. Pour remplacer cette star, les Hammers multiplient les pistes, surtout en Premier League. Les dirigeants du club anglais ont ciblé Joao Palhinha de Fulham. Les Cottagers souhaiteraient obtenir 100 millions d’euros pour son joueur portugais. Néanmoins, West Ham espère arracher Palhinha à Craven Cottage pour beaucoup moins que ça et envisagerait d’aligner environ 46 millions d’euros. Les dirigeants des deux clubs anglais sont d’ailleurs en pourparlers pour faire avancer ce dossier. Et d’après le média britannique Sky Sports, West Ham a débuté des discussions Manchester United pour deux joueurs : Harry Maguire et le milieu Scott McTominay. Il faudrait dépenser au moins 50 millions d’euros pour s’offrir l’écossais. Un chiffre trop élevé pour West Ham qui fera une offre bien inférieure. Puis d’après la BBC, Chelsea a rejeté une première offre de West Ham pour Conor Gallagher. Les 46 M€ proposés n’ont pas su convaincre les dirigeants des Blues. Ils pourraient changer d’avis en cas d’offres plus conséquentes. La meilleure affaire pour l’instant sur le papier se nomme Denis Zakaria. Le milieu de terrain de la Juventus prêté du côté de Chelsea la saison dernière plaît beaucoup à David Moyes selon la presse britannique. La Juve pourrait le laisser filer pour un peu moins de 30 millions d’euros. Du coup West Ham regarde un peu hors de son championnat. Le club de Premier League aurait pris contact avec la direction de l’Ajax Amsterdam pour Edson Alvarez selon The Athletic. Une offre serait sur le point d’être soumise alors que les Ajacides demandent au moins 55 millions d’euros pour le milieu mexicain. Le gros nom pisté par West Ham se trouve en Bundesliga. Selon les indiscrétions de Sky Sports parues en début de semaine, les Hammers suivent de très près la situation de Leon Goretzka.

L’Arabie Saoudite poursuit son mercato

Au club depuis 2017, Andrei Girotto va quitter le navire et devrait prendre la direction de l’Arabie saoudite comme le mentionne L’Equipe, ce jeudi. Cette nouvelle confirme l’échec des négociations entre la direction nantaise et le joueur de 31 ans pour une prolongation de contrat. Olivier Giroud, lui, va refuser l’Arabie Saoudite. L’agent de l’actuel meilleur buteur de l’équipe de France a révélé «qu’il avait été contacté par de nombreux intermédiaires, mais qu’Olivier Giroud avait dit non».

Les officiels du jour

C’est dans les tuyaux depuis de nombreux jours, l’arrivée de Jérémie Boga à Nice est désormais officielle. Le natif de Marseille s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Aiglons. Arrivé en 2021 en provenance du voisin et rival de l’AS Rome, Pedro a prolongé son aventure avec la Lazio pour une saison supplémentaire. Après une bonne saison en prêt à la Real Sociedad, Alexander Sorloth s’est engagé avec Villarreal pour 5 ans. De retour en Bavière après avoir disputé deux saisons consécutives sous les couleurs de l’AS Monaco, Alexander Nübel quitte déjà le Bayern Munich pour Stuttgart avec la garantie d’évoluer dans la peau d’un titulaire. Le FC Lorient vient d’officialiser l’arrivée de Aiyegun Tosin, qui s’est engagé avec le club breton pour quatre saisons.