Manchester City est sur le point de boucler une recrue surprise !

C'est une véritable petite bombe que vient de dévoiler la presse anglaise. Concrètement, ce n'est pas une surprise que Manchester City cherche à renforcer sa défense centrale, puisque cette saison, l'arrière-garde a souvent été le point faible de l'équipe de Pep Guardiola. Les Citizens ont ainsi souvent perdu des points/matchs à cause de prestations médiocres voire très mauvaises de leurs défenseurs. Et tout portait donc à croire que les Skyblues allaient recruter un défenseur central, voire deux, lors du prochain mercato.

Plusieurs pistes étaient déjà sorties dans la presse, à l'image de Kalidou Koulibaly, le roc napolitain, ou Diego Carlos, brillant à Séville pour sa première saison en Liga. Mais voilà que le sérieux The Guardian dévoile que les Citizens sont proches de recruter un joueur dont le nom n'avait pas filtré : Nathan Aké. Le défenseur de Bournemouth serait ainsi sur le point d'atterrir du côté de l'Etihad Stadium pour un montant d'environ 39 millions d'euros. Le média évoque une opération assez avancée pour celui qui est présenté comme une recrue clé pour la reconstruction du secteur défensif mancunien.

Le joueur est sous contrat jusqu'en 2022, et du côté de Bournemouth on semble déjà conscient qu'un départ cet été est inévitable. Arsenal et Chelsea seraient aussi sur le coup, mais tout porte à croire que le défenseur néerlandais de 25 ans devrait terminer du côté de Manchester City. Avec John Stones, Aymeric Laporte, Eric Garcia et Nathan Aké, et au cas où ils soient tous épargnés par les blessures, Pep Guardiola devrait avoir un secteur défensif de qualité la saison prochaine. La lutte pour le titre avec Liverpool et d'éventuels invités surprise comme Chelsea s'annonce passionnante !