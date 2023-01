Newcastle rappelle Martin Dúbravka

En quête d’une doublure à David De Gea cette saison après le prêt de Dean Henderson a Nottingham Forest, Manchester United avait décidé cet été de se faire prêter Martin Dubravka. Le gardien slovaque de 33 ans, titulaire avec Newcastle la saison dernière, débarque en prêt d’une saison avec option d’achat. Mais voilà, ce dimanche, Newcastle a décidé de casser le prêt de son gardien qui retourne donc dans son ancien club pour devenir la doublure de Nick Pope.

La suite après cette publicité

«Martin Dúbravka a été rappelé de son prêt d’une saison avec Manchester United. Le gardien international slovaque a rejoint temporairement les Red Devils en septembre et a fait deux apparitions sous la direction d’Erik ten Hag. (…) Et il fournira désormais une nouvelle compétition à Nick Pope , qui a conservé sa neuvième feuille blanche de la saison – la plus importante de la Premier League – lors du match nul 0-0 de samedi contre Leeds», peut-on lire dans le communiqué du club.

À lire

Le onze des joueurs libres en 2023