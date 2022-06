Accord Elliott-RedBird pour le rachat de l'AC Milan

La suite après cette publicité

Cette fois, l’affaire est quasiment bouclée. L’AC Milan va changer de propriétaire. Le club lombard vient en effet d’officialiser qu’un accord a été conclu entre Elliott et RedBird pour le rachat des Rossoneri. La filiation du deal aura lieu en septembre 2022 au plus tard et la formation rossonera a été valorisée à hauteur de 1,2 milliard d’euros.

« RedBird Capital Partners ("RedBird") et Elliott Advisors UK Limited ("Elliott") ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un accord définitif pour que RedBird acquière l'Associazione Calcio Milan ("AC Milan", "Milan" ou le "Club") , nouvellement couronné champion de Serie A. La transition vers une nouvelle propriété aura lieu au cours de l'été, avec un closing prévu au plus tard en septembre 2022. L'accord, qui valorise le club à 1,2 milliard d'euros, verra Elliott conserver une participation financière minoritaire dans le club et des sièges au conseil d'administration, consolidant un partenariat entre RedBird et Elliott qui poursuit les progrès réalisés sous la direction d'Elliott au cours des quatre dernières années. La priorité de RedBird est de travailler avec l'équipe sportive et de direction du club, lauréate du titre, pour poursuivre le voyage de Milan vers le sommet du football mondial. La combinaison d'une équipe performante sur le terrain, de l'expertise de Milan en matière de développement et d'acquisition de joueurs, d'une opération commerciale de classe mondiale et de l'expérience de RedBird dans l'exploitation et la création d'entreprises sportives mondiales, garantira que le prochain chapitre de la riche histoire de Milan amènera les Rossoneri à des hauteurs encore plus grandes. »