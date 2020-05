Bundesliga : l'Eintracht surprend le VfL Wolfsbourg, Schalke 04 s'enfonce dans la crise

Hier, le Bayer Leverkusen a lancé la 29e journée de Bundesliga en allant s'imposer 1-0 contre Fribourg. Une belle performance pour les hommes de Peter Bosz qui sont remontés sur le podium. Ce samedi, c'était course aux places qualificatives en Europa League. Après avoir dominé outrageusement le Bayer Leverkusen (4-1), le VfL Wolfsbourg devait confirmer contre l'Eintracht Francfort. Cependant, les Adler ont mieux débuté la rencontre et André Silva a logiquement ouvert le score sur penalty (1-0, 27e). Au retour des vestiaires, les Loups ont su faire preuve de ressource pour égaliser via Kevin Mbabu (1-1, 58e). Mais en fin de match, Daichi Kamada (85e) a donné la victoire à Francfort (2-1). Les hommes d'Adolf Hütter remonte à la douzième place alors que l'équipe d'Oliver Glasner conserve sa sixième position.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, le TSG Hoffenheim a recollé à Wolfsbourg au classement grâce à une victoire 1-0 contre Mayence. Le but du Togolais Ilhas Bebou a été décisif. Incapable de gagner depuis 10 matches, Schalke 04 voulait se relancer contre l'avant-dernier, le Werder Brême. Néanmoins, un but de Leonardo Bittencourt a douché les Knappen qui s'inclinent 1-0. Ce succès précieux permet au Werder de revenir à deux longueurs du barragiste, le Fortuna Düsseldorf qui joue à 18h30 contre le Bayern Munich. Enfin, le Hertha Berlin a confirmé sa bonne forme en s'imposant 2-0 contre Augsbourg grâce à son Néerlandais Javairo Dilrosun (23e) et à son Polonais Krzysztof Piątek (90e +2). Les Berlinois retrouvent la première partie de tableau.

Le classement de la Bundesliga

Les matches de l'après-midi :