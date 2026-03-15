Brésil : Neymar envoie un message clair à Carlo Ancelotti

Neymar ne lâche pas son objectif principal : disputer le prochain Mondial conjointement organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. En effet, lors du récent match nul contre Corinthians ce dimanche soir (1-1) la star brésilienne évoluant sous les couleurs de Santos (13e) a réalisé une belle performance, et a d’ailleurs envoyé un message osé au sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti. Après la rencontre, l’attaquant de 34 ans a clairement expliqué son ambition devant le diffuseur.

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« Évidemment, mon désir est de retourner dans l’équipe nationale, de jouer une Coupe du monde, mais cela ne dépend pas de moi. C’est au staff technique de choisir, et évidemment, que je sois là ou non, je soutiendrai toujours l’équipe nationale ». Si le coach de 66 ans n’a pas compris le signal, l’ancien joueur du PSG aura sans doute l’occasion de continuer à le notifier lors de ses prochaines apparitions en Série A brésilienne.