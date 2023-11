Arabie saoudite : les clubs de Premier League veulent la peau de Newcastle

La suspension de Sandro Tonali a des incidences qui étaient jusque-là insoupçonnées. Le milieu de terrain est interdit de jouer pendant 10 mois (jusqu’en août 2024) pour des paris sportifs illégaux. La pilule des 70 M€ déboursés pour l’Italien à peine avalée, Newcastle a besoin d’un renfort de poids dans l’entrejeu afin de pouvoir jouer sur tous les tableaux où il est engagé, notamment la Premier et la Ligue des Champions. Un nom est très rapidement sorti des starting-blocks en la personne de Ruben Neves (26 ans).

Le Portugais présente trois sérieux avantages. Il y a d’abord celui de parfaitement connaître le championnat anglais, lui qui a évolué à Wolverhampton en 2017 et 2023. Le second, c’est l’envie du joueur de revenir en Angleterre alors qu’il a été transféré des Wolves à Al-Hilal l’été dernier contre 55 M€. Après 17 apparitions avec le club saoudien, Neves est déjà nostalgique des pelouses grasses et souhaite s’en aller. Le dernier point fort de ce dossier, c’est que Newcastle et Al-Hilal possèdent les mêmes propriétaires, à savoir le PIF, le fonds public d’investissement de l’État saoudien.

Le prêt de Ruben Neves à Newcastle remis en cause

C’est pratique mais de plus en plus mal vu par les autres concurrents de Premier League. Certains y voient une forme de concurrence déloyale et surtout un manquement aux règles relatives à la propriété multiclubs. Pourtant, face à la menace que cela peut représenter, la Premier League a déjà établi certaines mesures mais cela concerne davantage les transferts et non les prêts. C’est justement ce dont voudrait bénéficier Ruben Neves mais c’était sans compter sur la prochaine assemblée de la Premier League le 21 novembre prochain.

D’après The Telegraph, des discussions se sont intensifiées ces derniers jours afin de prendre une mesure préventive (le 21 novembre donc) et mettre fin à ces prêts entre clubs détenus par un même propriétaire, avant de trouver une solution à plus long terme. Cet été déjà, les Magpies avaient dû démontrer le fait d’avoir vendu Allan Saint-Maximin "à sa juste valeur marchande" au club d’Al-Ahli, lui aussi détenu par le PIF, et devront donc trouver une autre solution ou un autre joueur que Ruben Neves. Ils ne sont pas les seuls concernés bien sûr puisque Manchester City, depuis une décennie déjà, et désormais Chelsea, utilisent ce même procédé.