OGC Nice : l’AS Roma surveille la situation de Badredine Bouanani

La saison dernière, la Ligue 1 avait découvert le jeune talent algérien Badredine Bouanani. Du haut de ses 17 ans à l’époque, ce dribbleur gaucher très doué balle au pied n’avait pas tardé à faire parler de lui. En équipe réserve jusqu’au début de l’année 2023, Bouanani avait répondu aux attentes dès qu’il avait été promu en équipe première niçoise. Résultat, il était devenu un indéboulonnable sous les ordres de Didier Digard qui l’avait fait jouer toute la fin de saison. Il avait ainsi terminé l’exercice 2022/2023 avec 9 titularisations et 10 entrées en jeu pour 4 passes décisives.

Surtout, ses bonnes performances en club lui avaient rapidement ouvert les portes de la sélection algérienne. Djamel Belmadi avait fini par l’appeler dès le mois de mars 2023 (5 sélections depuis). Et alors qu’on s’attendait à la saison de la confirmation cette année, l’ailier algérien ne semble pas entrer dans les plans de Francesco Farioli. Le technicien italien n’a utilisé qu’à 6 reprises Bouanani cette saison et son équipe tourne donc sans lui (2e de Ligue 1). Selon nos informations, cette situation est logiquement observée avec attention par plusieurs clubs et notamment en Italie. L’AS Roma, qui a récupéré Houssem Aouar, autre néo-international algérien cet été, surveille attentivement l’évolution de la saison de Bouanani. Un intérêt existe donc pour le jeune joueur de 18 ans. Le club de José Mourinho pourrait donc profiter du flou autour de la situation du joueur pour tenter un joli coup.