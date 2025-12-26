CAN 2025 : l’Angola et le Zimbabwe se neutralisent

Ouverture de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN au Maroc ce vendredi. Dans le groupe de l’Égypte et de l’Afrique du Sud, qui se sont imposés dans leur première journée, le Zimbabwe et l’Angola s’affrontaient à 13h30 dans un duel des vaincus à Marrakech. Et dans cette rencontre qu’il ne fallait pas perdre, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Plus incisifs dans un premier temps, les Angolais ont ouvert le score à la 24e minute grâce à Gelson Dala (1-0, 24e).

Série en cours Plus de statistiques Angola D V V D N Zimbabwe D V D D N

Toujours accrocheurs, les Warriors sont revenus dans la partie juste avant la pause grâce au superbe enchaînement de Knowledge Musona qui, après un beau contrôle, a envoyé le ballon dans le petit filet des buts adverses (1-1, 45+6e). Au retour des vestiaires, les deux équipes ont eu leur temps fort, mais aucune n’a eu cette rigueur offensive pour aller chercher la victoire. Ainsi, Angola et Zimbabwe se quittent dos à dos (1-1) dans un match nul qui ne fait les affaires de personne dans la course aux quatre meilleurs troisièmes.