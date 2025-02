FC Barcelone : l’énorme annonce de Lamine Yamal

À 17 ans, Lamine Yamal n’est plus un débutant. En quelques mois, le jeune ailier est devenu incontournable, que ce soit en sélection espagnole, avec laquelle il a remporté l’Euro 2024, ou avec son club, le FC Barcelone. En effet, il a déjà été utilisé à 32 reprises toutes compétitions confondues cette saison par Hansi Flick. Le temps pour lui de marquer 11 buts et de délivrer 15 passes décisives. Au-delà des chiffres, le natif d’Esplugues de Llobregat a une vraie influence sur le jeu produit par son équipe. Une pièce maîtresse sur laquelle les pensionnaires du Camp Nou comptent s’appuyer très longtemps. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Lamine Yamal a déjà pacté pour prolonger son bail jusqu’en 2030, une fois qu’il aura atteint sa majorité. Ce sera le cas le 13 juillet prochain.

Malgré tout, Mundo Deportivo, qui a obtenu une longue interview du joueur, a souhaité se rassurer, ainsi que les supporters des Culés. Mais le footballeur né en 2007 a été plutôt clair. «Je pense que personne ne doute de ce que je suis en tant que joueur du Barça, à quel point j’aime ce club. Depuis que j’ai fait mes débuts, je l’ai dit et je pense que cela se résoudra à la fin. Si les deux parties veulent que quelque chose se produise, cela se produira. Mais je pense que personne ne peut douter de ce que je ressens pour ce club.» Relancé sur ce fameux pacte, il a expliqué : «la vérité, c’est que je ne m’implique pas là-dedans. Il y a encore un long chemin à parcourir avant de terminer cette saison. En fin de compte, en juillet, au début de l’année suivante, ce sera résolu et tout le monde le verra. Mais maintenant, je me concentre, comme nous l’avons dit, sur la Liga, sur la Ligue des champions et sur la Coupe du Roi, ce qui est le plus important.»

Lamine Yamal est prêt à rester à vie

Après avoir esquivé les questions au sujet de son avenir, il a été cuisiné par les journalistes concernant les offres qu’il a pu recevoir, notamment celle du Paris Saint-Germain l’été dernier. «Non, elles (les offres, ndlr) ne me parviennent pas, mais si elles parvenaient à des personnes de mon entourage, elles ne me le diraient même pas. D’abord, et surtout, parce que j’ai un contrat et ensuite parce que je pense que c’était impossible pour moi d’aller dans un autre club.» Se voit-il à vie au Barça ? «Eh bien, c’est le seul club où j’ai été à part La Torreta, qui est l’équipe dans laquelle j’ai commencé. Mais oui, je dois tout au Barça. Finalement, c’est là que j’ai grandi, j’étais à La Masia dès l’âge de douze ans et à sept ans je jouais pour le Barça».

Heureux en Catalogne, où on lui fait confiance, Lamine Yamal se voit rester de nombreuses années, voire même à vie. Il faut dire qu’il est totalement amoureux du FC Barcelone. Quand il lui a été demandé de parler des raisons pour lesquelles il aime autant son club, son visage s’est illuminé. « Tout (lui plaît, ndlr), au final. L’équipe, le club, les supporters, le vestiaire, le staff. Tout est parfait ici à Barcelone et la vérité est que je suis très heureux depuis que j’ai commencé dans l’équipe première. L’accueil, l’affection que les fans et mes coéquipiers m’ont donnés, tout.» À bientôt 18 ans, Lamine Yamal semble parti pour écrire une longue histoire avec les Culés.