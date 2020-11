Barça - Osasuna : le bel hommage à Diego Maradona au Camp Nou en vidéo

Depuis le décès de Diego Maradona mercredi, les hommages s'enchaînent sur la planète. Et sur les pelouses du monde entier, joueurs et staffs lui rendent hommage ce week-end. Avant le match au Camp Nou ce dimanche (11e journée Liga), le FC Barcelone et Osasuna ont respecté une minute de silence en hommage au Pibe de Oro, le tout avec une légère musique en fond.

Regard vers le sol, Lionel Messi et ses coéquipiers étaient forcément émus. Pour rappel, l'Argentin Diego Maradona avait porté le maillot du club catalan de 1982 à 1984.