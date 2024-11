Real Madrid : le PSG se tient prêt à bondir sur Vinicius Junior

Sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en 2027, Vinicius Jr a été sollicité par son club pour une prolongation. Mais il n’est pas pressé et plusieurs clubs, dont le PSG, seraient à l’affût. Touché de plein fouet par sa défaite dans la course au Ballon d’Or, Vinícius Júnior a promis une réponse musclée sur le terrain. Il faudra toutefois patienter jusqu’à mercredi prochain et le choc de Ligue des champions face à l’AC Milan pour voir le Brésilien en action, le match face à Valence ayant été reporté suite aux terribles inondations ayant fait plus de 150 victimes dans la région valenciane.

De son côté, le Real Madrid veut cajoler son joueur et hier, les médias locaux annonçaient que la Casa Blanca souhaitait déjà proposer un nouveau contrat à l’international auriverde, un an seulement après avoir annoncé sa prolongation jusqu’en 2027. Le numéro 7 Merengue est touché par cette initiative, mais il a fait savoir qu’il n’était pas pressé. Mais au Real, pas question d’attendre des mois.

Le temps joue en faveur de Vinicius Jr

L’été prochain, il ne restera plus que deux ans de contrat à Vinicius et Madrid ne veut pas trainer sous peine de se retrouver dans un rapport de force qui lui est défavorable. De plus, Relevo nous apprend que plusieurs clubs sont également à l’affût dans ce dossier. Il y a tout d’abord les Saoudiens. L’été dernier, le Brésilien a fait le choix de repousser une offre de 1 milliard d’euros, mais l’intérêt de la Saudi Pro League est toujours là. Et ce n’est pas tout.

Le média espagnol assure que le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea suivent aussi l’affaire de près, en attendant de pouvoir bondir le moment opportun, si jamais Vinicius ne prolonge pas. Côté parisien, s’il est impossible d’imaginer actuellement une négociation pour un transfert au vu des relations exécrables entre les deux clubs, il est facile de penser que les Rouge et Bleu aimeraient rendre la pareille aux Merengues d’ici deux ans, après avoir perdu Kylian Mbappé sans toucher le moindre centime. Et à Madrid, tout le monde veut justement éviter qu’un scénario à la Mbappé se produise avec « Vini ». De quoi donner de bons atouts au Brésilien pour renégocier un joli contrat.