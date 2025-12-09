LdC, PSG : Ousmane Dembélé absent contre Bilbao, Désiré Doué de retour

Ce mercredi, le PSG affronte Bilbao en Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Parisiens qui doivent conforter leur place dans le top 8 de la compétition le plus rapidement possible. Une rencontre face à des Basques joueurs qui va se disputer sans Ousmane Dembélé.

Gêné par de nombreuses blessures depuis le début de saison, le Ballon d’Or 2025 va rater la rencontre face à Bilbao d’après les dernières informations de la presse française. Malade, l’ancien du Barça n’est pas apte à disputer le match tout comme Lucas Chevalier. De son côté, Désiré Doué, absent depuis fin octobre, va faire son retour dans le groupe.

