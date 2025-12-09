Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

LdC, PSG : Ousmane Dembélé absent contre Bilbao, Désiré Doué de retour

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Bilbao PSG Voir sur CANAL+

Ce mercredi, le PSG affronte Bilbao en Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Parisiens qui doivent conforter leur place dans le top 8 de la compétition le plus rapidement possible. Une rencontre face à des Basques joueurs qui va se disputer sans Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

Gêné par de nombreuses blessures depuis le début de saison, le Ballon d’Or 2025 va rater la rencontre face à Bilbao d’après les dernières informations de la presse française. Malade, l’ancien du Barça n’est pas apte à disputer le match tout comme Lucas Chevalier. De son côté, Désiré Doué, absent depuis fin octobre, va faire son retour dans le groupe.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Ousmane Dembélé
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier