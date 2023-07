Calvin Stengs quitte Nice pour Feyenoord

Un passage totalement manqué. Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’AZ Alkmaar contre 15 millions d’euros, Calvin Stengs (24 ans) devait permettre à Nice de passer un cap. Finalement, il s’est loupé avec seulement 28 matches disputés (1 but et 1 offrandes) en Ligue 1 avec les Aiglons. Prêté l’an dernier du côté d’Antwerp où il a relevé la tête même si c’était assez contrasté (3 buts et 9 offrandes en 37 matches), Calvin Stengs est retourné à Nice.

Pas pour longtemps puisqu’il quitte les Aiglons contre 6 millions d’euros et s’est engagé avec le Feyenoord Rotterdam pour quatre saisons. «Calvin Stengs est transféré à Feyenoord. L’ensemble de l’OGC Nice lui souhaite une pleine réussite pour la suite de son parcours» peut-on lire dans un communiqué de l’OGC Nice.

