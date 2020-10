Alain Roche évoque la durée de contrat de Hatem Ben Arfa

La suite après cette publicité

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec le Real Valladolid, Hatem Ben Arfa a durant tout l’été, cherché une porte de sortie où il pourrait se relancer. Les derniers instants du mercato lui ont été favorables. Jean-Louis Gassset, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux le désirait dans son équipe, et le joueur est arrivé librement. Présenté ce jeudi par le club bordelais, l’ancien joueur du PSG s’est dit très heureux de rejoindre ce club. Présent à ses côtés, Alain Roche, le directeur sportif des Girondins, a affirmé que ce transfert n’était pas un coup de dernière minute. Il a également profité de cette présentation pour informer les médias de la durée du contrat d’Hatem Ben Arfa au sein de l’effectif des Marines et Blancs.

«Il n'y avait pas de timing, on n’était pas pressé dans la mesure où Hatem était libre même après la fin du mercato. Nous étions concentrés sur les ventes. Les discussions ont été lancées plus tôt. Ce n'est pas un coup de dernière minute. Il a signé un an avec une année supplémentaire en option. C'est un rapport de confiance. On est ravi de ce contrat. C'est une confiance réciproque. Il a privilégié le sportif au-delà de la sécurité. Je le remercie. On va s'assoir autour d'une table pour discuter à la fin de l'année.»