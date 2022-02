Ligue Europa : la soirée cauchemar du Borussia Dortmund

Les joueurs du Borussia Dortmund ont dû se réveiller ce matin avec un sacré mal de crâne. Giflés à domicile par les Rangers 4-2 en 16e de finale aller de la Ligue Europa, les joueurs allemands ont déjà largement hypothéqué leurs chances de qualification. Et encore, avec l'ancienne des règles des buts à l'extérieur, la mission serait devenue quasi impossible. Dire que Marco Rose voulait pourtant faire de cette compétition l'une de ses priorités... Ça commence très mal.

«Bien sûr que nous nous retrouvons dans une situation difficile. Nous avons perdu avec un écart de deux buts. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur donc cela pourrait nous aider. Mais marquer deux buts à Ibrox Park devant 50 000 personnes est une tâche énorme. Aujourd'hui (jeudi), nous n'avons pas accompli notre mission. Ce sera difficile mais, nous nous préparerons pour ce match afin de garder toutes nos chances», se défendait l'entraîneur allemand de 45 ans.

La colère de Hummels

Son équipe a connu un énorme passage à vide juste avant la pause, qui lui a été fatal. Après un début de partie plutôt équilibrée, la défense s'est fait surprendre en fin de première mi-temps sur deux phases arrêtées. Il y a d'abord eu ce penalty concédé par une main de Zagadou et transformé par Tavernier (38e), puis cette finition de Morelos sur corner quelques instants plus tard seulement (41e). Forcément avec un break de retard à la pause, la donne n'est plus la même.

«Il y a eu deux coups de pied arrêtés. Il y avait la main de Dan-Axel (Zagadou) et une autre "déception" sur corner, regrettait Rose, dont la place sur le banc commence à être remise en question. Une simple erreur sur l'aile a mené au troisième but et avant le quatrième, il y a eu une perte de balle trop facile. Ce sont tous ces détails qui nous ont mis dans la mauvaise direction. Mais nous n'avons pas fait assez pour aller dans la bonne.»

Le BvB a tout de même trouvé des ressources pour marquer deux fois, dont un dernier but de Guerreiro en fin de partie qui offre une petite chance en vue du retour. Néanmoins, la colère gronde, notamment chez un certain Mats Hummels. «Nous jouons beaucoup un football absurde, un football illogique. C'est ainsi que nous faisons tenir nos adversaires. Le football compliqué est quelque chose qui se joue trop souvent ici. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Mais vous ne réussirez jamais de cette façon.» Voilà qui est dit.