La punchline dévastatrice d’un consultant espagnol sur le PSG et Messi

Le cas Messi a remis le feu au PSG. Alors que l’Argentin a été suspendu pour deux semaines suite à son voyage en Arabie saoudite et que son départ est acté, certains supporters se sont réunis devant le siège du club. Il y a eu des chants contre la direction, contre Neymar et forcément, contre Messi, insulté de « fils de p.te ». Et ça fait réagir à l’international. Cristobal Soria, consultant de l’émission El Chiringuito et admirateur de l’Argentin, a balancé une sacrée punchline.

« Je vais le dire très clairement. Que personne ne s’énerve, mais je veux que tout le monde comprenne qu’il faut respecter Sa Sainteté Messi. Une chaussette de Messi a beaucoup plus d’histoire et d’importance que le PSG. Donc respectez-le. Le sanctionner ? Mais qu’avez-vous cru ? Le PSG devrait être reconnaissant à vie que Messi ait porté leur maillot et défendu leur écusson », a-t-il lancé sur son compte Twitter. C’est fort…

