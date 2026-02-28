BL : le Bayer Leverkusen s’en sort bien, belle victoire de Sankt Pauli, Werder assure le coup

Le multiplex de la 24e journée de Bundesliga a offert du suspense sur toutes les pelouses ce samedi après-midi, avec quatre rencontres disputées simultanément. À la BayArena, le Bayer Leverkusen a limité la casse à domicile face à Mayence (1-1). Malgré une équipe offensive alignée par Kasper Hjulmand, les locaux ont été surpris par un but de Sheraldo Becker à la 67e minute, avant que Jarell Quansah sauve les siens (88e). Au Weserstadion, le Werder Brême a arraché un court succès face à Heidenheim (2-0). Dans une opposition fermée, c’est Jovan Milošević qui a fait la différence à la 57e minute, permettant aux hommes de Daniel Thioune de sécuriser trois points précieux. Le CSC final de Behrens a verrouillé la victoire (90e+7).

Match beaucoup plus verrouillé au Borussia Park entre le Borussia Mönchengladbach et l’Union Berlin (1-0). Les deux formations, organisées en 3-4-2-1, ont cru se neutraliser pendant longtemps dans une rencontre pauvre en occasions, mais Kevin Diks offrait finalement la victoire sur un pénalty tardif (90e+4). Enfin, le FC Sankt Pauli est allé s’imposer sur la pelouse de Hoffenheim (0-1), confirmant sa solidité à l’extérieur, grâce à l’ancien Brestois, Mathias Pereira Lage. Un multiplex serré où deux des quatre matchs se sont décidés sur la plus petite des marges, illustrant l’intensité de cette journée de Bundesliga, à l’heure où le pays se prépare à avoir les yeux rivés sur le Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich ce samedi soir (18h30).