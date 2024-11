Real Madrid : Endrick ne veut pas vivre la même chose que Vitor Roque

Endrick va mettre les bouchées double pour s’imposer au Real Madrid. L’attaquant brésilien souhaite à tout prix éviter de reproduire ce qu’a vécu son compatriote Vitor Roque du côté du FC Barcelone. Mis à l’écart du groupe puis envoyé en prêt moins de six mois après son premier match en Catalogne, l’aventure blaugrana de Roque a tourné au fiasco. Pas à la hauteur des attentes barcelonais, 'Tigrinho’ est aujourd’hui en train de se refaire la cerise du côté du Real Betis (10 matchs, 3 buts).

Pour Endrick, la situation est toute autre. Avec aucune titularisation en Liga et seulement cinq petits pourcents des minutes de championnat jouées avec la Casa Blanca, le Brésilien paie la politique mise en place par Carlo Ancelotti. Trop frileux pour expérimenter de nouvelles choses, le technicien italien n’utilise presque pas ses remplaçants, avec en tête de listes les cracks Arda Güler et Endrick. Mais le buteur de 18 ans ne veut pas faire de vague et souhaite redoubler d’effort dans l’ombre pour pouvoir gagne sa place à Madrid.