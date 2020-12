Barça : le triste record de Lionel Messi

Lionel Messi (33 ans) souhaiterait évoluer à nouveau avec Neymar. En attendant, la Pulga semble ronger son frein cette saison au FC Barcelone, n'étant plus que l'ombre de celui qui a trusté les titres collectifs et individuels. Une situation préoccupante pour le numéro dix du Barça qui a traîné son spleen samedi soir lors de la défaite des Blaugranas face à Cadix (1-2).

Un nouveau revers en Liga qui fait désordre pour le club catalan et aussi pour son capitaine. Mundo Deportivo révèle en effet que l'international argentin a perdu la bagatelle de 29 ballons samedi soir, battant son propre record sur un match (27 ballons perdus face à Alaves). Non, Lionel Messi ne nous avait pas habitué à cela. Le sextuple Ballon d'Or va vite devoir se retrousser les manches et redresser la barre...