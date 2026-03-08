Des enfants iraniens brûlent des maillots de Lionel Messi

La visite polémique de Lionel Messi à la Maison‑Blanche aux côtés de Donald Trump semble très mal passée du côté du Moyen-Orient. Des vidéos ont été diffusées et relayées sur les réseaux sociaux ce dimanche, montrant des jeunes enfants iraniens brûlant des maillots du FC Barcelone et de l’Argentine floqués Lionel Messi. Depuis le 28 février, une offensive conjointe d’Israël et des Etats-Unis a fait des milliers de victimes, tout en détruisant des installations militaires, des infrastructures stratégiques et des zones civiles.

La suite après cette publicité

Une manière de protester contre l’impérialisme occidental dans la région où plusieurs pays ont été touchés dont le Liban, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Pour rappel, le natif de Rosario a été reçu cette semaine par le président américain Donald Trump avec ses coéquipiers et le staff de l’Inter Miami. Cette visite a été critiquée par certains observateurs qui y voient une instrumentalisation sportive au moment où les États-Unis justifient leur campagne militaire contre l’Iran. Plus que jamais, l’actualité géopolitique n’en finit plus d’envahir la planète football.