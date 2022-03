Bordeaux : la réaction d'un Josuha Guilavogui totalement abattu après la défaite contre Montpellier

Plus qu'un coup dur. Lanterne rouge de Ligue 1 et avec seulement une victoire sur leurs dix derniers matches toutes compétitions confondues, les Girondins de Bordeaux ont encore un peu plus coulé ce dimanche lors de la réception de Montpellier. Rapidement mené (0-2), le club au scapulaire s'est vite retrouvé à onze contre neuf, avec donc une belle supériorité numérique. Mais les Bordelais n'ont jamais réussi à réagir et se sont inclinés en disputant une période complète avec deux joueurs de plus.

Une défaite qui fait donc très mal pour les pensionnaires du Matmut Atlantique, forcément hués par leurs supporters au coup de sifflet final. Invité à réagir au micro de Prime Video après la partie, le milieu de terrain Josuha Guilavogui était tout simplement abattu : «je n'ai pas de mots, je suis désolé. Aujourd'hui, l'interview... Depuis quelque temps, c'est très difficile et je n'ai rien à dire. Je suis désolé, je suis vraiment désolé.» Lors de la prochaine journée après la trêve internationale, le FCGB tentera de réagir sur la pelouse du LOSC (samedi 2 avril, 19h).