Accord total entre Antonio Rüdiger et le Real Madrid

Dossier bien engagé depuis quelques mois, l'arrivée d'Antonio Rüdiger librement au Real Madrid en provenance de Chelsea se rapproche de sa finalisation. Alors que Thomas Tuchel a déjà annoncé son départ libre à l'issue de l'exercice, le média AS annonce que l'accord total aurait été trouvé entre le joueur de 29 ans et les Merengues. L'officialisation devrait néanmoins avoir lieu un peu plus tard.

En effet, le Real Madrid entend attendre la fin de sa saison, soit le week-end du 21/22 mai ou celui du 28/29 mai si la Casa Blanca atteint la finale de la Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, c'est un contrat juteux de quatre ans qui attendra l'international allemand en Espagne.