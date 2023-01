Dortmund : Sébastien Haller raconte son retour à la compétition

La suite après cette publicité

Écarté des terrains pour soigner un cancer des testicules depuis juillet dernier, Sébastien Haller a effectué ses débuts officiels avec Dortmund ce dimanche, au terme d’une victoire triomphante face à Augsburg (4-3). Gratifié d’un accueil digne de Jules César par ses supporters, à la suite de ce combat acharné contre la maladie, l’international ivoirien est prêt à en livrer de nombreux autres, désormais sur le rectangle vert.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’attaquant de 28 ans est revenu sur ce retour tant attendu : «C’était une émotion forte. C’est ce que j’avais en ligne de mire depuis le premier jour, pouvoir montrer mes qualités et savoir que, derrière, il y avait eu un combat. Ca a rajoute à mon envie. Tous on l’attendait. Le seul truc qui a baissé l’intensité de mon émotion, c’est le score, car je reste un compétiteur et j’entre à 2-2. (…) Mais il y a encore tellement de choses à vivre ». Et la Ligue des Champions est certainement dans un coin de sa tête, puisque Dortmund recevra Chelsea le 15 février prochain en huitièmes de finale. Une compétition qu’il avait marquée de son empreinte la saison dernière, en marquant à 11 reprises.

