OM : Mason Greenwood négocie avec la Jamaïque

Appelé une seule fois avec les Three Lions, Mason Greenwood pourrait changer de nationalité. L’ancien joueur de Manchester United a en effet demandé son changement de nationalité sportive pour pouvoir jouer avec la Jamaïque, pays de sa mère. Cependant, le changement piétine de plus en plus, selon le Daily Mirror. En effet, la Fédération jamaïcaine de football n’a toujours pas reçu les documents requis pour achever le processus.

«Nous sommes en contact permanent avec Mason et sa famille. Je suis convaincu qu’il ne souhaite jouer que pour la Jamaïque. C’est à lui de décider quand il le fera. La balle est dans son camp», a déclaré le sélectionneur de la jamaïque et ancien joueur de Manchester United, Steve McLaren. La Jamaïque espère maintenant que le transfert sera finalisé dans les prochains mois, afin que Greenwood puisse faire partie de l’équipe qui disputera deux matchs amicaux au Royaume-Uni avant le début des qualifications pour la Coupe du monde en juin.