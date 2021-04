Manchester City : l'annonce fracassante de Pep Guardiola sur le dossier Erling Haaland !

La suite après cette publicité

L'agent star italien Mino Raiola est en tournée à travers l'Europe, dans le but de trouver la prochaine famille d'accueil du jeune crack norvégien, Erling Braut Haaland. Actuelle machine à buts du Borussia Dortmund (contrat jusqu'en 2024), l'attaquant de 20 ans ne compte pas faire de vieux os en Allemagne et son représentant parcours le Vieux Continent à la recherche de la meilleure offre, pour lui et son poulain.

Après Barcelone, puis Madrid, jeudi, toujours accompagné du père du joueur, Alf Inge Haaland, le super agent devait poser ses valises à Londres ce vendredi. Dans la capitale anglaise, ils doit s'entretenir avec les émissaires de Chelsea, Liverpool, Manchester United et Manchester City. Si ces rencontres n'ont pour but que de prendre la température, un club semble partir vaincu. Il n'est même pas sûr qu'il prenne part à la course.

Pep Guardiola refroidit totalement le mercato des Citizens

Il s'agit de Manchester City. Les Citizens, qui caracolent en tête de la Premier League et se dirigent tranquillement vers un 7e titre de champion d'Angleterre, cherchent peut-être à éviter l'agitation qui règne dès que le nom d'Haaland est évoqué. Mais selon les propres mots de leur manager, Pep Guardiola, la star norvégienne n'a aucune chance de venir renforcer l'équipe cet été. «Avec l'économie du football mondial actuelle, il y a de grandes chances que nous ne signons pas un attaquant cet été», a-t-il d'abord déclaré.

Avant de renchérir. « Avec les prix actuels (on parle de 120 M€ pour Haaland, ndlr), nous n'achèterons aucun attaquant. C'est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs sont en difficulté financièrement, nous aussi. » Bluff ou défi lancé à sa direction, Pep Guardiola vient d'offrir un peu de répit aux nombreux prétendants d'Erling Haaland. Chelsea, Liverpool, Manchester United, Barcelone ou Madrid ? Erling Haaland a encore le choix. De son côté, City, qui va dire au revoir à Sergio Agüero, va certainement devoir se pencher sur des solutions à moindre coût.