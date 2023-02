Monaco - PSG : la joie d’Axel Disasi

L’AS Monaco a frappé un grand coup et s’est offert le Paris Saint-Germain sur sa pelouse, pour la 23e journée de Ligue 1. Un résultat important contre le leader du Championnat, mais aussi parce qu’il permet aux hommes de Philippe Clement de passer provisoirement à la deuxième place du classement, devant l’Olympique de Marseille et le RC Lens.

La suite après cette publicité

Après la victoire, Axel Disasi (24 ans), le défenseur des Monégasques, a exprimé toute sa joie. «C’est cool. On est super contents d’avoir gagné cet après-midi, on poursuit notre et série et cela prouve la bonne ambiance de notre groupe. La victoire a été belle. On n’a pas été surpris par le dispositif du PSG, on savait qu’ils joueraient à quatre ou à cinq. Le coach a eu raison de travailler cela, on évolue avec pas mal d’automatismes, tout le monde travaille ensemble. Rien n’a changé depuis la Coupe du monde, nous avons pris conscience de ce que nous pouvions faire. Il faut encore confirmer, mais ce soir, on a presque passé un message», a-t-il expliqué au micro de Prime Video.

À lire

Ligue 1 : la journée noire d’un PSG en crise avant d’affronter le Bayern Munich