AC Milan : Sergio Conçeiçao n’est pas satisfait de Rafael Leao

Vainqueur 3-1 de l’AS Roma en quart de finale de Coupe d’Italie, l’AC Milan a réalisé une solide prestation pour avancer dans ce tournoi. La recrue Joao Félix a marqué, Tammy Abraham s’est offert un doublé tandis que le Mexicain Santiago Giménez qui est arrivé cet été a aussi brillé. Un joueur offensif est néanmoins apparu moins performant, il s’agit de Rafael Leao. Après la rencontre, le coach du Diavalo Sergio Conçeiçao n’a pas manqué de le relever.

«Il peut faire beaucoup plus, il a des caractéristiques incroyables. Il doit comprendre qu’il joue en équipe et doit travailler avec et sans ballon. Des similitudes entre mon Porto et le Milan actuel ? Pas encore, nous travaillons pour être plus compacts et agressifs, maintenant nous pouvons commencer à travailler sur les caractéristiques», a-t-il déclaré.