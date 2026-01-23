Gros coup dur pour Pedri et le Barça, la rage des supporters de Manchester United contre la direction

Pedri absent 1 mois avec le Barça

Hansi Flick perd Pedri pour un mois écrit Mundo Deportivo. Le milieu de terrain espagnol s’est blessé face au Slavia Prague en Ligue des Champions et on connaît à présent le verdict. Les examens médicaux ont confirmé une lésion musculaire qui l’éloignera des terrains un mois. Un nouveau coup dur pour le Blaugrana, pour qui c’est la troisième blessure musculaire cette saison après cinq matches manqués en octobre et une gêne contre Villarreal. Le Canarien pourrait ainsi rater jusqu’à sept rencontres alors que le Barça devra s’imposer dans quelques jours lors de la dernière journée de Ligue des Champions pour accrocher le TOP 8.

Les supporters de Manchester United vont manifester contre la direction

En Angleterre, des milliers de fans de Manchester United prévoient de manifester contre les propriétaires Ineos et la famille Glazer avant le match à domicile face à Fulham. Selon le groupe "The 1958, plus de 6 000 supporters sont attendus. Le collectif accuse notamment Ratcliffe de s’être « couché devant les Glazers », de les maintenir au pouvoir et d’être désormais « complice » de 21 ans de dettes, de mauvaise gestion et d’avidité financière. Autrefois perçu comme un possible sauveur, le patron d’INEOS est à présent la cible directe de la colère. Le groupe The 1958 estime que le temps de grâce accordé par une partie des fans a été « gaspillé » et que la situation du club est « indéniablement pire ». La manifestation, annoncée comme potentiellement la plus importante de l’histoire du club contre ses dirigeants, interviendra malgré la récente victoire de l’équipe de Michael Carrick dans le derby face à Manchester City. Les supporters réclament un changement profond au sein de la direction.

La forme de Kai Havertz inquiète les Gunners

Du côté d’Arsenal, le club est très inquiet pour la forme physique à long terme de Kai Havertz, dont le genou s’est de nouveau enflammé lors de son récent retour de blessure. Pour rappel, l’Allemand s’était déjà fait opérer après sa blessure au genou contre Manchester United le 17 août avant de rechuter au même genou en novembre lors d’un entraînement. Depuis, il n’a joué que quelques minutes en FA Cup contre Portsmouth, en demi-finale de Carabao Cup contre Chelsea, et est resté sur le banc en Ligue des champions cette semaine. Le staff d’Arteta prévoit désormais de gérer son temps de jeu avec une grande prudence pour éviter une rechute.