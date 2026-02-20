Menu Rechercher
PSG : le coup de gueule de Luis Enrique sur le niveau de jeu

Luis Enrique avec le PSG @Maxppp
PSG Metz
Cette saison, il semble évident que le PSG n’a pas la même maîtrise que lors de la précédente saison. Avec un effectif plus touché par les blessures, la formation de Luis Enrique tente de garder les mêmes standards. Et si pour certains, le niveau de jeu affiché est insuffisant, ce n’est pas l’avis du coach espagnol qui estime qu’on est bien trop exigeant avec son équipe.

«Notre qualité de jeu ? Mais notre dernier match, c’est top niveau. Ce que vous voulez, et je le comprends, c’est qu’on joue comme l’année dernière, comme au Mondial des Clubs avec 4-0 à chaque match. Mais ce que vous voulez, c’est impossible. Cette saison, et ces derniers matchs, on a une équipe qui perd 2-0 en 20 minutes et qui est capable de gagner ce match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis très content de ce que j’ai vu dans ce match à Monaco. Il y a des difficultés mais l’équipe a continué à jouer. Il y a de la résilience. On a fait match nul à la mi-temps en perdant 2-0, c’est incroyable. Je suis très heureux moi.»

Pub. le - MAJ le
