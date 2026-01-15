CAN 2025, Maroc : les larmes d’Achraf Hakimi après la qualification

C’est peut-être les souvenirs du chemin parcouru qui refont surface. Ce mercredi soir, le Maroc a validé son billet pour la finale de sa CAN en s’imposant aux tirs au but face au Nigéria (0-0, 4-2 aux t.a.b). Titulaire pendant les 120 minutes, Achraf Hakimi a répondu présent dans l’intensité et a aussi assumé son statut de leader en transformant son tir au but.

La suite après cette publicité

Au moment où il s’est présenté face au gardien nigérian, beaucoup ont repensé à son tir manqué face à l’Afrique du Sud il y a un an et demi. Et pourtant, lui n’a pas tremblé. Après la victoire, il a craqué et fondu en larmes dans les bras de Brahim Diaz aussi marqué par cette qualification.