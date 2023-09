Ligue 1 : la rencontre Rennes-Montpellier disponible pour tous les abonnés Amazon Prime

Dimanche après-midi, après le traditionnel multiplex de 15 heures, le Stade Rennais se déplacera au stade de la Mosson pour y affronter le Montpellier Hérault SC dans le cadre de l’avant-dernière rencontre de la 6e journée de Ligue 1, qui se clôturera non pas le soir-même avec le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille mais bien mardi soir, avec le LOSC et le Stade de Reims, reprogrammé en raison de la Coupe du Monde de Rugby organisée dans l’Hexagone.

Et bonne nouvelle pour les supporters rennais et montpelliérains, ou même pour les passionnés de Ligue 1 : si Canal + est habituellement diffuseur du match du dimanche à 17h05, le diffuseur Amazon a annoncé qu’il rendra cette rencontre accessible à tous les abonnés Prime Video, et non seulement aux détenteurs du Pass Ligue 1. De quoi amener un peu de concurrence à C+ pour cette échéance entre le huitième et le quatorzième au classement du championnat.