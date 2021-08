AS Rome : les premiers mots de Tammy Abraham

L'AS Rome a officialisé la signature de l'attaquant anglais Tammy Abraham en provenance de Chelsea contre un chèque estimé à 40 millions d'euros assorti de variables (estimées à 5 M€ selon Sky Sports). Il devient la recrue la plus chère de l'histoire des Giallorossi, devant le transfert du Tchèque Patrik Schick, arrivé pour 42 millions d'euros bonus compris. L'international aux 6 sélections s'est exprimé sur son arrivée dans la capitale italienne.

«Vous pouvez sentir quand un club vous veut vraiment - et la Roma a manifesté son intérêt immédiatement. La Roma est un club qui mérite de se battre pour des titres et des trophées. J'ai eu l'expérience de gagner des trophées majeurs et je veux participer à nouveau à ces compétitions. Je veux donc aider cette équipe à y parvenir et à atteindre le niveau auquel la Roma devrait être. C'est un énorme honneur d'être le numéro 9 de ce club et je suis impatient de commencer et d'aider l'équipe», a-t-il affirmé au média officiel au club de la Louve.